В МГУ назвали причины сезонного обострения болезней

Сезонное обострение заболеваний и расстройств связаны с изменением температуры и количеством солнечного света. Эти причины радиостанции «Говорит Москва» назвал заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ, доктор психологических наук Александр Тхостов.

По его словам, ярче всего отклонения происходят в период климатического перехода — весной и осенью. «Я думаю, основное — это освещенность, которая на нас влияет, как и на весь живой мир. Вначале распускаются деревья, все выходит из спячки. Человек же тоже животное, поэтому на него это тоже действует», — сказал психолог.

Он отметил, что лучше всего бороться с весенним обострением через физическую активность. Необходимо настроиться на мысль о том, что наступила весна и пришло время заняться собой, пойти в зал, избавиться от набранного за время самоизоляции лишнего веса. «Вы можете потом думать, достаточно ли этого, но если вы это не сделаете, то и нет никакого аргумента, достаточно или нет. Начните с этого», — добавил Тхостов.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа перечислила заболевания, обостряющиеся при перепадах температур. Это сердечно-сосудистые проблемы, астма, хронические бронхит, ринит и тонзиллит.