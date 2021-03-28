Путин назвал российские вакцины лучшими по трем показателям

Президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса лучшими по трем основным показателям — эффективности, надежности и безопасности. Такое заявление глава государства сделал в передаче «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Путин отметил, что в стране привились уже более шести миллионов человек, из которых свыше четырех миллионов уже прошли вторую фазу вакцинации.

«Если человек хочет себя чувствовать уверенно, не хочет болеть и иметь тяжелые последствия после болезни, то лучше эту прививку сделать, конечно. У меня перед прививкой что — измерили температуру, так, по-моему, все делают. Людям, у которых есть какие-то осложнения, какие-то болезни хронические, лучше, конечно, заранее проконсультироваться с врачом», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что у зарегистрированных в России вакцин для профилактики коронавируса «и противопоказаний-то никаких нет». «Мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — сказал он.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Анонсируя предстоящую вакцинацию главы государства, в Кремле заявляли, что не будут раскрывать название вакцины, так как все российские препараты надежны и эффективны.

Первая двухфазная российская вакцина от коронавируса получила маркетинговое название «Спутник V» и была зарегистрирована в августе 2020 года. После него регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».