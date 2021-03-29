Байден отказался встречаться с Ким Чен Ыном

Президент США Джо Байден отказался лично встречаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, трансляция доступна в официальном Twitter-аккаунте.

Отвечая на вопрос журналиста, готов ли глава государства сесть за стол переговоров с главой Северной Кореи, Псаки подчеркнула, что его подход будет «совсем иным» и он не намерен предпринимать такой шаг.

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Ранее американский лидер назвал вопрос Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова своим главным приоритетом во внешней политике. Байден заявил, что осуждает последние ракетные пуски КНДР и пообещал соответствующий ответ. Он добавил, что открыт и для дипломатии в контактах с Пхеньяном.

С 2018 года США и КНДР ведут переговоры о денуклеаризации Северной Кореи. Бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что готов снять санкции с республики в случае соглашения по этому вопросу. Однако последние переговоры в октябре 2019 года провалились, о чем объявили в Пхеньяне, но опровергли в США. В декабре 2020-го в КНДР сообщили, что не нуждаются в дальнейшем диалоге с США по вопросу денуклеаризации: Пхеньян отказывается сокращать запасы ядерного оружия в одностороннем порядке.