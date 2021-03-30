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В реанимациях Франции не осталось мест

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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Во Франции практически не осталось мест в отделениях реанимации: там находится более 4,9 тысячи человек, зараженных коронавирусом. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что речь идет о 4974 тяжелых случаях. Эти показатели выше пика, зафиксированного в ноябре 2020 года: по данным на 16 ноября, в реанимациях страны находились 4419 человек.

По словам врачей, каждые сутки число больных в палатах интенсивной терапии увеличивается вдвое по сравнению с предыдущим днем. В больницах опасаются, что скоро им придется отказывать пациентам, особенно в клиниках Парижа и его пригородов.

«Ситуация кризисная... От числа новых заражений зависит, хватит ли мест в палатах интенсивной терапии в будущем», — заявил Associated Press доктор больницы города Невера Жак Баллу (Jacques Ballout). Там, где он работает, реанимации уже переполнены. Баллу рассказал, что сейчас во Франции распространяется «более заразный и агрессивный» британский штамм коронавируса. По его мнению, из-за этого в больницы попадает все больше людей моложе 40 лет.

По последним данным, во Франции за все время пандемии было выявлено 4,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Более 95 тысяч человек скончались от осложнений, связанных с инфекцией.

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