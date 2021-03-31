Американка заболела коронавирусом после двух доз прививки

В американском штате Нью-Йорк женщина заболела COVID-19 после того, как получила вторую дозу вакцины компании Moderna. Об этом сообщает портал PIX-11.

Школьный секретарь из района Лонг-Айленд Мелани Розен (Melanie Rosen) заразилась коронавирусом спустя месяц после повторной вакцинации. «Я была в шоке. Я из тех 4,9 процентов людей, кто получил прививку Moderna и заболел COVID-19», ― рассказала она.

Розен была уверена, что после вакцинации можно вернуться к прежнему, допандемийному образу жизни и перестать носить маску. Именно поэтому на поминках отца своего друга американка решила обойтись без индивидуальной защиты. «Там было около 10 членов семьи. Я провела на поминках около полутора часов без маски и обняла каждого из гостей», ― вспоминает девушка.

По словам Розен, через несколько дней у нее заложило нос и начались боли в теле, особенно в ногах. Вскоре девушка получила положительный результат теста на коронавирус. Болезнь у американски протекала в легкой форме. Инфекцией заразились еще трое человек с поминок.

Ни одна из вакцин, представленных на американском рынке (Pfizer BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson), не обеспечивает стопроцентной защиты от вируса, напоминает PIX-11. При этом специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Эмори Лейла Вок-Колберн (Dr. Laila Woc-Colburn) отмечает, что вакцинироваться все равно нужно. По ее словам, прививка с ослабленной формой вируса может уберечь человека от поступления в реанимацию и, в свою очередь, спасти от смерти.

В марте сообщалось, что в канадском городе Торонто женщина осталась парализована после третьей дозы вакцины. До этого стало известно, что жительница американского штата Юта умерла через четыре дня после прививки препаратом Moderna — тогда она получила вторую дозу вакцины.

С начала пандемии COVID-19 в США заразились более 28,6 миллиона человек. При этом свыше 2,5 миллиона инфицированных умерли. Всемирная организация здравоохранения считает, что говорить о завершении борьбы с коронавирусом преждевременно, даже несмотря на начавшуюся вакцинацию.

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