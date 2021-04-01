82-летняя женщина стильно наряжалась на церковные службы и прославилась в сети

Пожилая жительница американского штата Оклахома начала стильно наряжаться на церковные онлайн-службы и прославилась в сети. Об этом сообщает New York Post.

Согласно материалу, 82-летняя Ла Верн Форд Уимберли (La Verne Ford Wimberly) на протяжении 20 лет является прихожанкой Баптистской церкви «Метрополитен». «За те долгие годы, что я хожу на воскресные службы, я всегда готовила с вечера красивые наряды и шляпы, чтобы подготовиться и выглядеть презентабельно», — поделилась она.

После введения режима самоизоляции, связанного с пандемией коронавируса, церковь перенесла службы в онлайн-формат и начала проводить их через сервис видеоконференций Zoom. «Я подумала: "О боже, я не могу сидеть перед компьютером в своем домашнем нелепом халате". Когда мы все еще ходили в храм, люди всегда с нетерпением ждали, что я надену. Я не хотела выглядеть жалкой, и решила, что все равно буду наряжаться», — подчеркнула женщина.

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По словам Уимберли, костюмы занимают больше трех шкафов в ее доме. Героиня материала ведет специальный календарь, чтобы случайно не надеть один и тот же наряд дважды. Несмотря на то, что службы в церкви еще не возобновились, американка уже сейчас планирует свои будущие образы для выхода в свет.

Ранее в марте муж с женой начали ходить в одежде 1940-х годов и прославились в сети. 52-летняя Энн (Anne) и 57-летний Дэнни Ширер (Danny Shearer) из деревни в Южном Ланаркшире, Шотландия, носят исключительно винтажную одежду и регулярно покупают дешевые вещи в стиле 1940-х и 1950-х годов в благотворительных магазинах и на eBay. По словам супругов, их часто останавливают на улице прохожие, пораженные их «повернувшими время вспять» нарядами.