ФСБ провела обыски у налоговых консультантов в российских регионах

Сотрудники ФСБ России, а также МВД и ФНС обыскивают офисы консалтинговой компании «Бизнес-гарант» в российских регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, сотрудники силовых ведомств проводят обыски также у клиентов налоговых консультантов в Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.

«Бизнес-гарант» подозревается в крупном мошенничестве с НДС в России, они могли создавать условия для неуплаты налогов клиентами. По данному факту проводится проверка.

Уточняется, что компания работает в сфере бухгалтерского и налогового консультирования около 15 лет и имеет около 14 тысяч клиентов. В числе прочих услуг она помогала фирмам «сокращать суммы налоговых выплат».

30 марта сообщалось, что ФСБ задержала исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2013-го по 2015 год Петрашов получил 130 миллионов рублей за помощь в заключении подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.