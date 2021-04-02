Рабочие ремонтировали парковку и нашли хранилище человеческих костей

В польском городе Ясло, Подкарпатское воеводство, рабочие нашли человеческие кости во время ремонта парковки. Как сообщает HeritageDaily, под стоянкой оказался старинный оссуарий или костница — хранилище костей.

В 2020 году рабочие раскопали парковку и начали находить человеческие кости одну за другой. Когда на место прибыли археологи, выяснилось, что работы проводили на заброшенном кладбище при действовавшем с XV по XVIII век монастыре религиозного ордена кармелитов.

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После того, как монастырь разогнали, здание использовали как военный госпиталь и полицейский участок. В 1899 году его снесли. В 1960-х годах археологи обнаружили здесь катакомбы и несколько скелетов. В 2013 году ученые пришли к выводу, что на этом месте располагалось кладбище.

В ходе последних раскопок, проведенных после находки рабочих, археологи из краеведческого музея в Ясло задокументировали 18 захоронений со скелетными останками, а также обнаружили оссуарий и дренажный туннель из кирпича, датируемый серединой XIX века.

Исследователи предполагают, что оссуарий и туннель, вероятно, были сооружены в одно и то же время. Они выдвинули гипотезу, что в костнице были сложены останки людей, обнаруженные строителями туннеля в XIX веке. Согласно анализу найденных костей, в оссуарии были похоронены 96 человек.

Археологи также обнаружили более 700 фрагментов артефактов, в том числе 322 фрагмента керамики и 307 кусков черепицы. Исследователи отметили, что хотя главной целью раскопок было выявить и задокументировать захоронения, у них была надежда найти следы монастырских построек или предметов повседневного обихода монахов.

Ранее сообщалось, что на дне реки Стор, протекающей в английском графстве Саффолк, нашли мешок с человеческими костями. Полицейские призвали любого, кто замечал возле реки подозрительную активность или обладает любой релевантной информацией по делу, немедленно обратиться в участок.