Российским школьникам загадали ребус с силовиками и задержанием

В Красноярском крае местная энергосбытовая компания провела для школьников онлайн-викторину с вопросами по физике. В частности, им загадали ребус с силовиками и задержанием. Об этом пишет «Подъем».

Издание публикует скриншот слайда с двумя картинками: задержанием и схемой электрической цепи. Под обоими изображениями стоит слово «бесполезно». Так, подростки должны были угадать фразу «сопротивление бесполезно».

Пресс-секретарь компании Оксана Коробейникова заявила, что политического подтекста в этом слайде не было, а авторы викторины «хотели сделать доброе дело». «Нам в голову не могло прийти, что некая действительно присутствующая часть работы силовых структур может быть трактована негативно. Может быть, это был не очень удачный вопрос», — сказала она, подчеркнув, что сотрудникам компании «будет очень больно, если хорошее дело рассыплется».

Ранее в Нижневартовске полицейские провели для школьников урок мужества, на котором показали, как происходит разгон митингов. В сети появилось видео, на котором группа силовиков выстраивается в шеренгу и закрывается щитами, а дети начинают кидать в них мячи. Через несколько секунд из-за спин силовиков выбегают несколько человек и хватают одного из участников «беспорядков» — человека в форме, который, очевидно, играет роль провокатора.