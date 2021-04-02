Россиянин после расставания с возлюбленной заказал убийство ее сына

В Ногинске сотрудники уголовного розыска задержали россиянина, который из мести заказал убийство сына своей бывшей жены. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Московской области.

По версии следствия, после расставания с возлюбленной 62-летний местный житель захотел отомстить ей за все прошлые конфликты. Исполнителем убийства он выбрал своего знакомого, потребовав от мужчины или вернуть выдуманный долг в 700 тысяч рублей, или пойти на преступление.

«Киллер» согласился, но обратился в правоохранительные органы. Сотрудники полиции взяли сделку под свой контроль. В момент передачи долговой расписки за якобы выполненный заказ, россиянина задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 33 и 105 («Организации приготовления к убийству») РФ.