Ортопед назвал самую опасную обувь

Ортопед-травматолог клиники «Чайка» Антон Девицев в интервью радио Sputnik назвал самую опасную обувь.

По словам врача, обувь неподходящего размера носить не просто неудобно и дискомфортно, но и вредно, потому что это приводит к различным повреждениям стопы. «От неправильной обуви может быть деформация ногтевой пластины, подногтевая гематома», — пояснил он, добавив, что это проходит при смене обуви.

Людям с высоким подъемом стопы иногда сложно побрать обувь, поскольку она основном рассчитана на более низкий подъем. Если неправильно подобрать, обувь будет давить, это будет вести к травматизации кожи, к мозолям. «Таким людям нужно выбирать обувь, например, с резинкой наверху», — заявил эксперт.

Он также посоветовал не покупать различные силиконовые прокладки для обуви без консультаций со специалистом. «Какие-либо прокладки между стопой и обувью ведут к изменению угла стопы», — отметил Девицев.

В сентябре прошлого года врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой заявил, что осенью невысокая обувь может быть опасна для здоровья. Он отметил, что в последние годы люди в холодное время носят обувь, не закрывающую лодыжки, и короткие штаны. По словам специалиста, это грозит переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия.