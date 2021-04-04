Россиянам предложили заказать копию костюма Путина

В интернет-сервисе «Авито» появилось объявление, в котором россиянам предлагают сшить охотничий костюм из овчинного меха, как у президента России Владимира Путина. Об этом пишет URA.RU.

«Сошью костюм охотничий из качественной овчины, опушка енот. По вашим меркам. Цвета разные», — написала автор объявления Людмила из Санкт-Петербурга. Она добавила, что срок изготовления составляет две недели, а стоимость костюма — 170 тысяч рублей.

Она подчеркнула, что, когда Путин отдыхал в тайге, костюм стоил 150 тысяч. Увеличение стоимости она объяснила изменением стоимости шкур. Цвета «один-в-один», как у президента, тоже нет, уточнила автор объявления.

Ранее в петербургском ателье сообщили о скачке спроса на дубленки как у президента России Владимира Путина во время его отдыха в тувинской тайге, предположив, что ее дизайн был кем-то скопирован. Сотрудница мастерской Екатерина вспомнила высказывание ее руководительницы, по словам которой несколько лет назад в мастерской заказали партию таких костюмов. Она предположила, что дизайн могли скопировать и другие производители.