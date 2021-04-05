В МИД России констатировали снижение надежности доллара из-за непредсказуемой политики США. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы ведомства Александр Панкин.

Он пояснил, что сокращение использования доллара в качестве взаиморасчета по сделкам стало логичной реакцией на политику США и бесконтрольное введение санкций. Таким образом, надежность и удобство доллара как приоритетной валюты контракта оказалось под сомнением.

«В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает все большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки», — подчеркнул Панкин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия постепенно избавится от долларовой зависимости. По его словам, планируется переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В последние несколько лет Россия последовательно сокращала зависимость от «американских активов». Так, в январе 2021 года золото впервые обошло доллар в составе международных резервов страны.