Врача уличили в продаже туристам отрицательных тестов на коронавирус

Немецкого врача уличили в продаже туристам, отдыхающим на Майорке, отрицательных тестов на коронавирус. Об этом сообщает немецкий телеканал RTL.

Для возвращения домой немецким туристам нужно предоставить отрицательный тест на коронавирус, однако все центры тестирования на острове переполнены. Немецкий врач, работающий на Майорке, решил на этом нажиться: за 80 евро он продавал соотечественникам фальшивые сертификаты.

Журналисту телеканала удалось записать прием у врача на скрытую камеру и приобрести поддельные результаты теста. Отмечается, что подобная схема позволила бы немцам, зараженным коронавирусом, беспрепятственно сесть на самолет и вернуться на родину. Расследованием телеканала уже заинтересовалась немецкая полиция.

Ранее стало известно, что вакцинированным от COVID-19 жителям Германии, у которых выработался иммунитет, позволят ходить по магазинам, не сдавая тест на коронавирус, и путешествовать без соблюдения карантина. Привитые граждане получат особые привилегии после того, как в Германии завершится третья волна коронавируса.