Украинский губернатор поступил на курсы в Гарвард

Губернатор Черкасской области Украины Александр Скичко стал студентом американского Гарвардского университета, передает УНИАН.

Жена Скичко сообщила, что чиновник «поступил на курсы по коммуникации и leadership».

«Теперь если он не на работе, то за компьютером — учится и делает домашку! Он даже задумывается поехать туда, когда будет возможность, чтобы поучиться там на стационаре», — поделилась Елизавета Юрушева.

Она добавила, что гордится своим мужем, и назвала его супергероем.

До назначения на должность в Черкасскую областную администрацию Александр Скичко был народным депутатом от президентской партии «Слуга народа», возглавлял подкомитет по вопросам железнодорожного транспорта. Ранее он работал телеведущим.