Российские работодатели назвали причины взять возрастного сотрудника

Большинство российских работодателей (63 процента) заявили, что возьмут на работу возрастного сотрудника, если он обладает большим опытом и обширными профессиональными знаниями. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по подбору персонала «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Другой причиной взять на работу соискателя старше 50 лет является готовность пожилых сотрудников обновлять свои навыки. Если кандидат готов учиться и повышать свою квалификацию, его готовы обеспечить работой 42 процента работодателей. Оплачивать обучение опытных работников недостающим знаниям согласны 43 процента респондентов.

Еще 41 процент участников исследования заявил, что может взять на работу возрастного соискателя, если тот заинтересован в долгосрочной занятости. Принять его на работу также согласны 36 процентов работодателей при условии, что кандидат знаком с современными технологиями.

Также около трети (34 процента) готовы взять в штат возрастного соискателя, если тот готов стать наставником для молодых сотрудников компании, а 18 процентов работодателей наймут соискателя, который раньше работал у конкурентов.

Ранее сообщалось, что российские работодатели чаще всего объясняют отказ брать на работу молодежь в возрасте 18-24 лет тем, что молодые люди безответственны и недисциплинированны. Еще 56 процентов представителей компаний в качестве причины не рассматривать таких кандидатов указывают проблемы с дисциплиной, а 45 процентов опрошенных отметили слишком высокие зарплатные ожидания молодых соискателей.