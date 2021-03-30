Российские работодатели объяснили нежелание брать молодежь на работу

Российские работодатели чаще всего объясняют отказ брать на работу молодежь в возрасте 18-24 лет тем, что молодые люди, безответственны и недисциплинированны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Еще 56 процентов представителей компаний в качестве причины не рассматривать таких кандидатов указывают проблемы с дисциплиной, а 45 процентов опрошенных отметили слишком высокие зарплатные ожидания молодых соискателей.

Также 37 процентов респондентов указали, что молодых специалистов им мешает нанимать отсутствие опыта работы, а 33 процента заявили о недостатке рабочих навыков. Кроме того, 30 процентов представителей бизнеса рассказали, что молодежь, по их мнению, не умеет принимать критику.

Примерно четверть опрошенных не взяли бы на работу молодых соискателей из-за неумения справляться со стрессом, а каждый пятый работодатель указал на зависимость молодежи от электронных устройств.

Отсутствие рекомендаций с прошлого места работы оказалось недостатком для 6 процентов опрошенных, для 5 процентов — желание кандидатов заводить детей, а для 4 процентов — отсутствие связей у соискателя. Также 16 процентов представителей бизнеса рассказали, что вообще не видят преимуществ молодых соискателей перед более старшими сотрудниками.

Лишь 13 процентов опрошенных всегда готовы рассмотреть кандидатуру молодого человека. Компании, которые хотят нанимать молодежь, отмечают гибкость ума и креативность — 29 процентов, четверть опрошенных подчеркнула умение быстро приспосабливаться и вливаться в коллектив, еще 24 процента взяли бы на работу молодого специалиста из-за низких зарплатных ожиданий.

Ранее региональный директор рекрутинговой фирмы Hays Элиза Киркби заявила, что первое, на что смотрят работодатели, — это стиль общения кандидата в интернете. Специалист отметила и важность времени публикации постов. Например, компания может заметить чрезвычайную активность соискателя в соцсетях в рабочее время и из-за этого не взять его на работу.