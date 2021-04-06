Ведущая Первого канала восхитилась красотой Ямала

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева провела необычную фотосессию на Полярном круге. Проведя несколько дней на Ямале, она разрекламировала регион в социальных сетях и восхитилась его красотой, сообщает Znak.com.

«Здесь не носят черное. Здесь яркие краски и огонь, и горячие сердца. А иначе не выжить в этой вечной мерзлоте, в этом белом безмолвии, на котором так отчаянно остро-ярко смотрится красный, синий, зеленый, желтый. Там, где тебе тепло, несмотря на минус 30», — написала Андреева в Instagram.

Ведущая также отметила, что особенно оценила местную еду — котлеты из щуки и рубанину из щекура.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил выдавать жителям региона «чумовой капитал» при рождении третьего ребенка. По его словам, в такой набор войдут шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, нарты и печь. Стоимость такого комплекта превышает 500 тысяч рублей. Помощь будут получать все кочевые семьи.