Власти Мадрида начали переговоры о поставках вакцины «Спутник V»

Власти автономного сообщества Мадрид начали переговоры о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный кабмин.

«Идея департамента здравоохранения [Мадрида] заключалась в том, чтобы поспособствовать выгодному предварительному соглашению о покупке для всей национальной системы здравоохранения и на справедливых условиях для всех испанцев», — отметили власти Мадрида. Они уточнили, что речь шла о том, чтобы «выиграть время для переговоров» в ожидании одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Ранее сообщалось, что правительства стран Евросоюза (ЕС) рассматривают возможность начала переговоров с разработчиками российской вакцины против коронавируса «Спутник V». По данным Reuters, для запуска процесса потребуются запросы от четырех стран ЕС.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.