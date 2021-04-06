Украина объявила сборы территориальной обороны в приграничных районах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает издание «НВ» со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск ВСУ.

Цель сборов — совершенствование умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, а также повышение индивидуальных навыков военнослужащих «по выполнению определенных задач на реальных объектах».

Подразделения, в частности, решили подготовить к выполнению задач по защите границы с Крымом и борьбе с диверсионно-разведывательными силами.

В последние недели обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина заявляет, что Россия наращивает военное присутствие в регионе. В ДНР утверждают, что Киев ждет от США разрешения на наступление.