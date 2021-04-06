Украинские военные открыли стрельбу в поезде

Два украинских военнослужащих открыли стрельбу в вагоне поезда «Константиновка — Киев». Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает портал «Гордон».

Спецназ обезоружил и снял нарушителей с поезда. По предварительным данным, военные стреляли из табельного оружия.

В вагоне находились еще 11 пассажиров. Пострадавших нет. Начато расследование.

«Поезд задерживается в пути на шесть часов. Железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика», — сообщили в «Укрзалізниці».

Ранее в Киеве убили ветерана Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Бывший участник боевых действий Александр Мандыч был избит и похищен из собственной квартиры. Его тело нашли за городом в лесополосе. Сообщалось, что у него был конфликт с рейдерами.