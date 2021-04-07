Малахов проведет эфир с космодрома Байконур

Телеканал «Россия-1» устроит на Байконуре концерт, посвященный юбилею полета человека в космос. Эфир с космодрома в Казахстане проведут телеведущие Андрей Малахов и Дарья Златопольская, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ВГТРК.

В концерте-мистерии примут участие оперные исполнители Хибла Герзмава и Богдан Волков, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин, а также Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш, Полина Агуреева и другие актеры. В зрелище также поучаствуют звезды цирка братья Суанбековы и канатоходец Максим Кагин.

Все номера объединит тема космоса. Художественным руководителем проекта станет дирижер Юрий Башмет.

Трансляция будет вестись в День космонавтики с двух сцен, установленных на Байконуре, организаторы шоу также проведут прямое включение с борта МКС.

12 апреля исполнится 60 лет со дня полета первого человека в космос. Космический корабль «Восток-1» с советским космонавтом Юрием Гагариным стартовал с космодрома «Байконур». Полет Гагарина продлился около двух часов, он приземлился на Землю в 10:55 неподалеку от деревни Смеловки Саратовской области.