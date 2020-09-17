Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Елисеев рассказал о совете Юрия Гагарина после первого полета в космос в 1961 году. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Московского музея космонавтики.

По словам космонавта, Гагарин посоветовал коллегам готовить пакеты из-за вестибулярных расстройств, связанных с невесомостью. «То есть он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым», — сказал он.

Елисеев также добавил, что некоторые космонавты любят рассказывать о сложностях, с которыми пришлось столкнуться в космосе, пытаясь привлечь к себе внимание. «У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал», — отметил он.

После первого полета в космос, совершенного 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин приобрел всемирную известность. Он работал в Центре подготовки космонавтов и некоторое время не имел летной практики, но затем решил восстановить квалификацию и приступил к тренировочным полетам под руководством инструктора Владимира Серегина. Имя Гагарина было присвоено многим населенным пунктам и улицам городов СССР.