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Россиянин завел ребенка с 17-летней и станет отцом от 11-летней

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Фото: Unsplash

Житель Вольска в Саратовской области в 23 года завел ребенка с несовершеннолетней и станет отцом во второй раз, уже с 11-летней школьницей. На него заведено дело о совращении ребенка младше 14 лет, сообщают «Народные новости».

По данным следствия, в 2019 году молодой человек завел отношения с 17-летней россиянкой и решил жениться на ней. При этом во время свадьбы он на несколько часов сбегал на встречу с 11-летней девочкой. После этого супружеская пара еще какое-то время прожила вместе, у них родился сын. Вскоре после его рождения семья распалась.

Когда стало известно о забеременевшей пятикласснице, мужчина выразил желание жениться на ней.

Ранее жительница села под Новосибирском узнала, что ее 14-летняя дочь забеременела от отчима в результате изнасилования. Женщина пережила сильный стресс и умерла от инсульта.

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