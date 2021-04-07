Десятки миллионов человек обеднели и перестали быть средним классом

В прошлом году, впервые с 1990-х, количество людей в мире, относящихся к среднему классу, сократилось. Около 150 миллионов человек (сравнимо, например, с населением Великобритании и Германии вместе взятыми) обеднели и спустились ниже по социально-экономической лестнице. Наибольшее снижение численности среднего класса произошло в Южной Азии и странах Африки, пишет Bloomberg.

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Исследовательский центр Pew Research Center считает, что отнести к среднему классу можно людей, которые получают от 10 до 20 долларов в день. Институт Брукингса полагает, что эта цифра варьируется от 10 до 100 долларов в день. Средний и выше среднего доход имеют примерно 2,5 миллиарда человек (треть населения мира). Пандемия нанесла серьезный удар по доходам людей, десятки миллионов человек перестали быть средним классом. Например, в 2020 году численность среднего класса в Индии сократилась на 32 миллиона человек.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал ряд мер, которые помогут создать в России к 2030 году общество «среднего достатка». Он уверен, что для этого нужен переход от ресурсной и конкурентной модели роста, а также создание современных высокодоходных рабочих мест на частных производствах в несырьевом секторе.

Кроме того, Титов призвал «обеспечить экономический рост не за счет низких издержек на труд, а за счет повышения доходов населения, развития среднего класса».