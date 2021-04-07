Эксперт предсказал становление автократии на Украине

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский предсказал становление на Украине прозападного авторитарного режима с почти неограниченными полномочиями у президента. Колонку об этом он опубликовал в американском издании The National Interest.

По его словам, у правительств западных стран сложилась иллюзия, что Украина из-за выбора в пользу интеграции в Евросоюз устремилась к формированию демократического общества, тогда как ситуация внутри страны опровергает такие суждения. В частности, неудачи в проведении реформ принято списывать на ситуацию, в которой оказалась республика, и на «российскую агрессию» в Донбассе. «Любое иное толкование закодировано и заклеймено как российская пропаганда», — полагает эксперт.

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Он утверждает, что после прихода к власти бывшего президента страны Петра Порошенко государство было вынуждено отложить проведение рыночных реформ, в частности, приватизацию государственных предприятий и проекты по обновлению избирательной системы. В свою очередь действующий президент Владимир Зеленский лишь имитировал демократические преобразования, подчинив себе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), который получил фактически неограниченные полномочия в борьбе с оппозицией.

«Сегодня исполнительная власть в лице офиса президента использует СНБО для контроля над всеми другими ветвями власти в стране», — написал Погребинский. Он добавил, что украинский лидер перед этим ликвидировал независимость Конституционного суда, незаконно сняв с поста его председателя Александра Тупицкого.

«Это как если бы президент США Джо Байден отменил решения о назначении двух судей Верховного суда, назначенных Дональдом Трампом, чтобы изменить баланс сил в суде в пользу либерально настроенных судей», — пояснил специалист.

Он резюмировал, что именно Зеленский задал стране вектор на авторитарный курс развития, подавляя всякое инакомыслие в парламенте, СМИ и гражданском обществе под предлогом угрозы со стороны Москвы для удержания власти. «Вряд ли хорошо закончится», — заключил Погребинский.

Ранее депутаты Верховной Рады упрекнули Зеленского в желании узурпировать власть. Его также обвинили в уничтожении свободы слова и наступлении на гражданские права жителей с целью «ограбления украинских богатств».