12 белых иностранцев обезглавили в Африке

Белых иностранцев обезглавили в Мозамбике, тела обнаружили у отеля, где они остановились (восточная Африка). Об этом пишет The Times со ссылкой на местную полицию.

Тела 12 погибших были обнаружены под деревом рядом с отелем в городе Пальма. В конце марта город захватили боевики: The Times предполагает, что убитые иностранцы пытались сбежать от джихадистов.

«Я не знаю, какой они национальности, но все они белые. Они были обезглавлены, и еще у них были связаны руки», — заявил представитель полиции.

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) заявила о захвате города Пальма в Мозамбике 24 марта. РИА Новости со ссылкой на местную полицию отмечает, что 2 апреля боевики покинули город.

Исполняющий обязанности координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри рассказывал, что угроза влияния «Исламского государства» нависла над новыми странами за пределами Сирии и Ирака. Речь идет о государствах Африки.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться