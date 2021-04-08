Камеры сняли смертельный наезд россиянки на работника автосервиса

Жительница Якутска на автомобиле наехала на сотрудника автосервиса, он скончался на месте. Снятое камерами наблюдения видео опубликовало издание Ykt.ru.

На кадрах видно, как машина заезжает в гараж, россиянка не успевает затормозить и впечатывает в стену стоящего перед ней человека. Увидев это, другой ремонтник забирается в салон авто и сдает назад. Вокруг пострадавшего собираются взволнованные люди и начинают звонить по телефону.

По данным портала, смертельный инцидент произошел днем 6 апреля. Работник получил травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшие медики безуспешно пытались реанимировать его.