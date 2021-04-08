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Камеры сняли смертельный наезд россиянки на работника автосервиса

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Жительница Якутска на автомобиле наехала на сотрудника автосервиса, он скончался на месте. Снятое камерами наблюдения видео опубликовало издание Ykt.ru.

На кадрах видно, как машина заезжает в гараж, россиянка не успевает затормозить и впечатывает в стену стоящего перед ней человека. Увидев это, другой ремонтник забирается в салон авто и сдает назад. Вокруг пострадавшего собираются взволнованные люди и начинают звонить по телефону.

По данным портала, смертельный инцидент произошел днем 6 апреля. Работник получил травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшие медики безуспешно пытались реанимировать его.

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