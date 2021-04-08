Планировавшего бойню в российской школе подростка отправят на лечение

Подростка, которого в июне прошлого года задержали за подготовку массового убийства в школе Волгограда, отправят на лечение в психиатрическую больницу. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает ТАСС.

В соответствии с решением суда, его направят в медицинскую организацию до 11 мая.

У школьника при задержании изъяли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова, а также холодное оружие. Кроме того, у него обнаружили записи с инструкциями по изготовлению взрывных устройств и организации массовых убийств в школах. Правоохранителям не удалось выяснить, сделал ли задержанный их сам или получил где-то. Не уточняется также, были ли у подростка сообщники в подготовке к бойне.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатки, а также о подготовке к массовому убийству.