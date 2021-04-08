Выбывший из списка миллиардеров украинец решил распродать свои яхты

Украинский бизнесмен, владелец одного из крупнейших агрохолдингов страны МХП Юрий Косюк, который в 2021 году выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, представленного Forbes, решил распродать свои яхты. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает украинский Forbes.

По данным издания, экс-миллиардер выставил на продажу 85-метровую яхту Ace и 67-метровую Garcon. Вторую из них бизнесмену уже удалось продать в январе этого года за 24 миллиона евро. Отмечается, что сам Косюк раньше использовал это судно в качестве вспомогательного для парковки вертолета, доставки необходимых отдыхающим на Ace грузов и размещения членов ее команды, отработавших свою смену.

Покупателя на Ace, построенную в 2012 году и рассчитанную на десять гостей и 30 членов экипажа, пока не нашлось. Известно, что владелец надеется выручить за это судно 119 миллионов евро. При этом основатель портала Yacht Harbour Дмитрий Семенихин пояснил Forbes, что обычно яхты такого размера и типа продаются по цене около 75 миллионов евро. В то же время специалист признал, что на конечную стоимость влияет и внутренняя отделка. На Ace же имеется кинотеатр, тренажерный зал, ночная дискотека, спа-зона, чайная комната, бар и бассейн.

Как отмечает издание, за счет продажи яхт Косюк сможет погасить долг перед собственной компанией, которой он должен вернуть 67,4 миллиона долларов до конца 2021 года.

В 2020-м Косюк попал в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes, заняв в нем 1851-е место. Тогда его состояние оценивалось в 1,1 миллиарда долларов.