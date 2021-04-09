Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков. На ролик и комментарии, которые появились в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в Medialeaks.

Владелица магазина накладных ногтей Марица (Maritza) поделилась видео, на котором она делает маникюр своей собаке породы чихуахуа. На размещенных кадрах девушка подготавливает искусственные ногти: разрезает их вдоль, затем обрабатывает с помощью пилки и наносит гель-лак.

В конце ролика Марица приклеила ногти к лапе питомца и показала полученный результат. Публикация стала вирусной и набрала больше 23 миллионов просмотров. В связи с популярностью видео бизнесвумен начала продавать наборы накладных ногтей, дизайн и форма которых разработаны специально для собак. Стоимость товара на сайте Bellamourbeauty составляет 15 долларов (1158 рублей).

По словам девушки, процедура не наносит вред животному, но все же, несмотря на это, зрителей разозлил ее пост. «Собачьи когти не должны быть такими длинными», «Только не говори, что твой пес ходит с такими длинными ногтями — ему ведь больно», «Я в шоке», «Ты сошла с ума», «Куда катится этот мир», — писали они.

В марте мать нарастила ногти младенцу ради рекламы и была обругана в сети. Героиня материала, чье имя не раскрывается, опубликовала в соцсетях несколько рекламных кадров, на которых запечатлены руки младенца с длинным ногтями с острой формой.