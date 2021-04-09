Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью принца Филиппа. Его послание королеве Елизавете II опубликовано на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Со скорбью воспринял известие о кончине Вашего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Приношу Вашему Величеству и в Вашем лице всему британскому народу свои глубокие соболезнования», — написал он.

Патриарх Кирилл также упомянул, что принц Филипп являлся одним из попечителей общественной организации «Друзья горы Афон». Греческая линия Ольденбургской династии, к которой принадлежал принц, исповедовала православие. «Принц Филипп живо интересовался историей и культурой России, которую неоднократно посещал», — говорится в послании.

Принц Филипп умер в Виндзорском замке в возрасте 99 лет, о его смерти стало известно 9 апреля.

СМИ сообщают, что из-за пандемии коронавируса похороны могут пройти без массовых мероприятий. Ожидается, что королева объявит восьмидневный траур. До его окончания она не будет заниматься государственными делами, в том числе одобрять новые законы.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.