Перечислены симптомы рака легких

На рак легких указывает девять симптомов, сообщает Express со ссылкой на данные британской Организации по исследованию рака.

Самым распространенным предвестником заболевания является постоянный кашель. Также при наличии рака этот симптом сопровождается кровохарканием и болью.

Кроме того, на наличие образований в легких могут указывать одышка и боли в грудной клетке. Специалисты советуют обратить внимание на потерю аппетита, резкое снижение веса и постоянное чувство усталости. Также стоит насторожиться при повторяющихся инфекциях грудной клетки.

В Организации по исследованию рака отметили, что при выявлении перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.

Ранее онколог Юрий Покровский сообщил, что при атрофическом гастрите, вызванном хеликобактерной инфекцией, может развиться рак желудка. По его словам, онкологическое заболевание может начаться «лет через 20» после возникновения гастрита. Специалист указал, что онкология «помолодела», и призвал при возникновении неприятных симптомов отправиться на консультацию к врачу.