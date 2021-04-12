Футболист забил головой с 36 метров

Нападающий «Гленторана» Рори Доннелли отметился двумя голами в матче Премьер-лиги Северной Ирландии с «Данганнон Свифтс». Ролик опубликован в Twitter-аккаунте «Гленторана».

Один из мячей 29-летний Доннелли забил головой с 36 метров, воспользовавшись отскоком. Форвард поразил ворота Роя Кэролла, известного по выступлениям за «Манчестер Юнайтед».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Гленторана». Оба мяча забил Доннелли. После 29 матчей чемпионата команда занимает третью строчку в турнирной таблице. «Данганнон Свифтс» расположился на последнем месте.

В 2011 году дальним результативным ударом головой отличился японский футболист Рюдзиро Уэда. Ему удалось поразить ворота соперника со своей половины поля.