Оценено отношение россиян к запрету мата в интернете

24 процента россиян негативно относятся к запрету мата в интернете. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование международного антивирусного разработчика ESET.

Опрос, проведенный среди тысячи респондентов старше 18 лет в городах-миллионниках страны, показал, что противники запрета считают подобное ограничение цензурой. В свою очередь, 48 процентов пользователей поддерживают запрет и считают его необходимой мерой. Тем же исследованием выяснилось, что 56 процентов респондентов позволяют себе нецензурно выражаться в сети.

Ранее стало известно, что россияне стали больше материться в постах и комментариях после того, как в стране вступили в силу поправки, направленные против распространения мата в интернете. С 1 февраля по 31 марта 2021 года, пользователи сделали 20,2 миллиона публикаций, в которых позволили себе нецензурную лексику — это на 10 процентов больше, чем было в феврале-марте 2020 года.

В России с 1 февраля 2011 года начал действовать закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Согласно документу, соцсети, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную лексику.