FESCO и NtechLab внедрят компьютерное зрение в порту Владивостока

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа») и компания NtechLab, технологический партнер госкорпорации «Ростех», договорились об использовании цифровых технологий на объектах группы. Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали в рамках форума «ТрансРоссия», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В качестве пилотного проекта FESCO и NtechLab планируют развернуть во «Владивостокском морском торговом порту» (ВМТП, входит в FESCO) различные типы интеллектуальной видеоаналитики: идентификация номеров машин, видеоконтроль захода судов, видеоподсчет контейнеров и другое.

«Развитие цифровых сервисов и информационных систем – ключевой элемент улучшения бизнес-процессов в группе. Мы рассчитываем, что сотрудничество с NtechLab позволит нам эти процессы усовершенствовать. Пилотной площадкой для разворачивания системы интеллектуальной видеоаналитики станет ВМТП, но в перспективе эти технологии могут быть распространены и на другие терминалы группы», – сказал председатель Совета директоров FESCO Андрей Северилов.

«Мы планируем реализовать по сути первый в России проект по использованию разноформатных интеллектуальных аналитик на крупном логистическом объекте. С помощью нейросетей можно следить как за соблюдением мер безопасности, так и за корректностью выполнения технических процессов. Технологии позволят упростить и ускорить процессы контроля на объектах FESCO, а также сделать работу на них более комфортной», – отметил генеральный директор NtechLab Андрей Теленков.

Также известно, что среди направлений, по которым планируется наладить взаимодействие, – цифровизация процессов на объектах группы с использованием широкого спектра аналитик компьютерного зрения.

