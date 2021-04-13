Моби прокомментировал скандальные заявления о романе с Натали Портман

Американский музыкант Моби прокомментировал свои скандальные признания о романе с актрисой Натали Портман. Об этом сообщает The Guardian.

Два года назад артист выпустил книгу, в которой утверждал, что у него были непродолжительные отношения с Портман, когда ей было 20 лет, а ему уже за 30. Актриса опровергла эту информацию, заявив, что у них не было никакой связи, и назвала поведение Моби пугающими ухаживаниями. Она подчеркнула, что тогда ей только исполнилось 18, а не 20 лет. После этого многие начали критиковать музыканта, посчитав, что он решил использовать звезду для пиара.

Моби признался, что для него разбираться в этой истории — это как открыть банку с червями. «Нет хорошего ответа: один вариант ужасен, другой действительно ужасен. Так что если бы мы сейчас играли в шахматы, я бы взял свой телефон и сделал вид, что у меня срочный звонок», — сказал музыкант.

Он не согласился с тем, что вел себя жутко по отношению к Портман, однако признал, что в период знакомства с ней был эгоистом и не контролировал себя из-за проблем с наркотиками и алкоголем.