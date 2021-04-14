Обнаружено загадочное поведение гигантских черных дыр

Ученые Университета Претории в ЮАР провели детальные наблюдения за активными ядрами галактик, где находятся гигантские черные дыры, и обнаружили, что между ними имеется необъяснимая пока разница. Некоторые галактики молчат в радиодиапазоне, хотя их черные дыры активно пожирают материю. Кроме того, специалисты обнаружили и другие различия. Выводы исследователей опубликованы в репозитории препринтов arXiv, кратко о них рассказывается в статье на Science Alert.

Астрономы провели анализ результатов наблюдений области космоса, известной как GOODS-North и расположенной в созвездии Большая Медведица. Данные были получены благодаря глубокому обзору GOODS (The Great Observatories Origins Deep Survey) с помощью космического телескопа Хаббл, телескопа Спитцер, рентгеновской обсерватории Chandra, а также других инструментов. Ученым удалось идентифицировать активные галактические ядра, содержащие сверхмассивные черные дыры.

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Ученые заметили разницу между аккрециями (процессами поглощения материала) у разных сверхмассивных черных дыр: некоторые притягивали к себе вещество намного быстрее, чем другие, а некоторые не поглощали материю вовсе. При этом скорость аккреции не играет особой роли на образование релятивистских джетов — струй ионизированной плазмы, вырывающихся с полюсов черной дыры со скоростью, составляющей значительный процент от скорости света. Некоторые черные дыры не испускают радиоизлучения, что указывает на существование пока еще не известного механизма, играющего роль в формировании джетов.

Астрономы также оценили связь между активными черными дырами и звездообразованием в галактиках. Считается, что активное ядро подавляет процесс возникновения новых звезд, поскольку «сдувает» межзвездное вещество из галактики. В некоторых случаях может произойти и обратное: ударные волны могут способствовать коллапсу материи в звезды. Ученые показали, что в некоторых галактиках действительно наблюдается звездообразование.

Результаты наблюдений помогут лучше понять эволюцию галактик, а также процессов поглощения и поведения сверхмассивных черных дыр, чье происхождение пока остается загадкой.