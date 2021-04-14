Всех прибывающих из-за границы россиян обяжут сдавать тест на коронавирус

Роспотребнадзор обяжет всех прибывающих из-за границы россиян сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения. Об этом сообщает ТАСС.

Новая мера, которая вступит в силу с 15 апреля, коснется всех путешественников, возвращающихся на родину любым транспортом. Кроме того, туристов обяжут оставаться на изоляции по месту жительства до того момента, пока не будет готов результат теста.

После прохождения лабораторного исследования необходимо будет загрузить тест на сайт Госуслуг. Также приезжающие домой россияне будут обязаны заполнить специальные анкеты до прибытия в страну для обеспечения санитарного контроля в пограничных пунктах.

Ранее 12 апреля Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Таким образом, по подсчетам экспертов, отпуска лишились более полумиллиона отечественных туристов. Как заявила зампред правительства Татьяна Голикова, регулярное авиасообщение между Турцией и Россией ограничится двумя рейсами в неделю на взаимной основе — сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.