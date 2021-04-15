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Мужчину похитили и убили ради подмены тела в гробу

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Фото: Reuters

Мужчину с синдромом Дауна похитили и убили в Китае, чтобы использовать его тело в гробу для кремации. Подмену тела решили организовать родственники умершего китайца, которые хотели похоронить его традиционным способом, со ссылкой на китайские медиа передает «Би-би-си».

Умерший в 2017 году от рака китаец требовал от своей семьи провести традиционные похороны, однако в некоторых регионах Китая они запрещены: легально можно только кремировать усопших. Чтобы выполнить волю умершего, семейство наняло человека, задачей которого было добыть труп для совершения подмены.

Убийца по имени Хуан и его посредник получили за этот заказ 107 тысяч юаней (16 тысяч долларов). Хуан был пойман и осужден только в 2020 году — до этого убитый им человек считался пропавшим без вести. Тело жертвы кремировали под видом родственника заказчиков, а его настоящее тело похоронили тайно по традиционному обряду.

Киллер получил смертельный приговор, который, вероятно, переквалифицируют в пожизненное заключение. При этом, отмечает телеканал, ничего не говорится об ответственности заказчиков. Им, возможно, придется лишь выплатить штраф за осквернение трупа.

В прошлом году аргентинской провинции Санта-Фе нашли тело мужчины, обезображенное ритуалом. Он стал жертвой ритуального убийства приверженцев культа «Святой смерти»

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