Голливудский актер Брэд Питт покинул медицинский центр в инвалидной коляске. Снимки с ним опубликовало издание Page Six.

Уточняется, что артисту удалили зуб мудрости. Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что со звездой не произошло ничего страшного.

На фотографиях Питта можно увидеть в черном худи, серых джинсах, больших солнцезащитных очках и маске, которые скрывают лицо. Рядом запечатлен телохранитель знаменитости.

В марте стало известно, что актриса Анджелина Джоли готовится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны своего бывшего супруга Брэда Питта. Позднее источник, близкий к актеру, рассказал, что тот был «убит горем» из-за обвинений экс-жены. Он заявил, что совместная жизнь звезд «была очень страстной и в определенные моменты токсичной». Артист считает, что бывшая супруга пытается изолировать его от детей, и это его очень расстраивает, добавил источник, связанный с Питтом.