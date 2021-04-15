Юрист рассказал о штрафах для дачников

Наиболее очевидный и «беспроигрышный» способ получить штраф на собственной даче — начать сжигать мусор или разводить костры для других целей на участке, не оборудованном для таких целей. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

Наказание за это составит 2-3 тысячи рублей. При этом сотруднику МЧС не надо появляться на участке в сопровождении полиции, ему достаточно будет заметить нарушение через забор. При этом за глухой забор, препятствующий поступлению света на соседские участки, также положен отдельный штраф.

Также запрещена посадка деревьев слишком близко к ограде. Так, деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. В противном случае возможен штраф или предписание их вырубить.

Действующее законодательство запрещает также закапывание неразлагаемых отходов, превышение добычи воды без лицензии, а также разведение крупного рогатого скота без согласия с соседями.

Юрист также отметил, что закон о тишине действует не только в жилых домах, но и на природе. Так, нельзя шуметь с 22 до 6 утра по будням, а в выходные — с 23 до 9 часов.

Ранее генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов предупредил, что разводить огонь на дачных участках теперь можно только при соблюдении определенных условий. Он указал, что если надо сжечь мусор или траву, то нужно использовать специальный мусоросжигатель. При его отсутствии можно обойтись ямой до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. При этом такая яма должна располагаться на отдалении минимум 50 метров от ближайшей постройки. Также не допускается разведение огня ближе чем в 100 метрах от любого, даже отдельно стоящего хвойного дерева и 30 метрах — от лиственного. Костер для запекания мяса и овощей можно разводить только в мангале. В этом случае также необходимо соблюдать расстояние в пять метров до ближайшей постройки.