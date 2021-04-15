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Диетолог раскрыла простой способ избежать пробуждения посреди ночи

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Pooja Makhija
Pooja Makhija
Фото: @poojamakhija

Индийский диетолог Пуджа Махиджа (Pooja Makhija) раскрыла простой способ, помогающий справиться с беспокойным сном и пробуждениями посреди ночи. Она описала его в Instagram.

По словам эксперта, частой причиной проблем со сном является падение уровня сахара в крови, приводящее к выделению адреналина и кортизола. В свою очередь, уровень гормона сна мелатонина понижается, что может привести к преждевременному пробуждению.

Махиджа утверждает, что этого можно избежать, съев горсть орехов за час до отхода ко сну. Миндаль содержит триптофан — аминокислоту, помогающую вырабатывать мелатонин. Кроме того, он богат магнием, который способствует повышение качества сна.

Ранее сообщалось, что гонконгский диетолог Салли Ши-По Поон рассказала, как улучшить сон при помощи правильного питания. Она советует по вечерам съедать пару киви. По ее словам, исследования показали, что употребление этого фрукта за час до отхода ко сну помогает скорее уснуть, дольше спать и реже пробуждаться по ночам.

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