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Диетолог рассказала о сохранении здорового веса после 40 лет

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Фото: Unsplash

Диетолог Керри Мейджор (Kerri Major) рассказала о том, как сохранить здоровый вес после 40 лет. Ее советы опубликовал британский журнал Red.

По словам эксперта, чтобы с возрастом не набрать лишние килограммы, необходимо следить за своим питанием, быть физически активным и хорошо высыпаться по ночам.

Диетолог рекомендует включить в рацион больше белка и растительных волокон. Чтобы здоровое питание не надоедало, стоит почаще экспериментировать и пробовать новые рецепты. Кроме того, питание лучше планировать заранее и готовить обеды на неделю вперед. Тогда в случае нехватки времени не придется покупать вредный фастфуд или полуфабрикаты.

В то же время Мейджор не советует сидеть на диетах, которые вынуждают меньше есть или отказываться от любимых блюд. Поскольку их трудно соблюдать, они редко приводят к результату. По ее мнению, более эффективный подход — выработка здоровых пищевых привычек.

Физическая активность тоже не должна сводиться к занятиям спортом, считает Мейджор. Нужно больше двигаться в течение дня: по возможности, обходиться без автомобиля и делать выбор в пользу лестницы даже в тех случаях, когда есть лифт или эскалатор. Что касается спорта, то здесь эксперт рекомендует упражнения с весами. Кроме того, как и в случае с едой, занятия следует разнообразить.

Ранее американский диетолог Рейчел Пол поделилась простым способом, позволяющим сделать рацион более сбалансированным. По словам эксперта, чтобы понизить количество углеводов и калорий, достаточно заполнить половину тарелки овощами. Остаток порции следует поделить между продуктами с белками и крахмалистыми углеводами.

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