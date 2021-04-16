В России захотели восстановить сообщение между Сочи и соседней страной

В ближайшее время российские власти планируют возобновить железнодорожное сообщение между Сочи и Минском. Об этом в пятницу, 16 апреля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко, сообщает РИА Новости.

На встрече представители союзных государств также обсудили запуск проекта «Ласточки» по маршруту Москва — Минск с 30 апреля, который будет отправляться в столицу Белоруссии ежедневно.

По словам Мишустина, правительство России также хочет восстановить допандемийный уровень авиасообщения с соседней страной по объемам пассажиров и грузопотоков.

Ранее в марте вице-премьер Крыма Георгий Мурадов направил властям Белоруссии предложение об открытии прямого транспортного сообщения. Как отметил Мурадов, полуостров заинтересован в экспорте белорусских товаров из своих портов на Ближний Восток и в Северную Африку. Также власти республики планируют увеличить туристический поток.