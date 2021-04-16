Врач из России впервые стал членом Американской ассоциации хирургов

Главный онколог Москвы Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов — старейшего объединения специалистов этого профиля США. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 16 апреля.

Впервые российский врач стал членом этой организации, отметила администратор ассоциации Л. К. Кохлин. Кроме того, впервые в истории организации кандидата утвердили единогласно.

В свою очередь, Игорь Хатьков отметил выдающийся опыт России в развитии малоинвазивных методов проведения операций в онкохирургии. «Мы безусловно благодарны тому, что наша научная и практическая активность была замечена и столь высоко оценена», — цитирует его департамент здравоохранения Москвы.

Хатькова выдвинули в ряды почетных членов ассоциации в июне прошлого года. Доктор первым в России выполнил лапароскопическую панкреато-дуоденальную резекцию. Он автор более 245 научных работ.

Американская ассоциация хирургов основана в 1880 году и расположена в Беверли (штат Массачусетс). В ее состав входят не только американцы, но и ведущие специалисты из других стран.