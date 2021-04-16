Суд приговорил оператора ФБК к двум годам колонии

Суд приговорил Павла Зеленского, оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), к двум годам колонии за призывы к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС.

Также Зеленскому запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов.

По данным агентства, причиной возбуждения дела стали комментарии оператора под постами о самоубийстве журналистки Ирины Славиной, опубликованные в социальных сетях.

Зеленского признали виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к экстремизму, совершенные с использованием СМИ или интернета») УК РФ.

Павел Зеленский свою вину признал.