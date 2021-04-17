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В Раде описали гибель Украины

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Вадим Рабинович
Вадим Рабинович
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович описал гибель Украины цитатой из стихотворения Тараса Шевченко. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.

Политик заявил, что нынешняя власть в Киеве «ведет войну с собственным народом». Депутат привел в пример высокие тарифы на топливо, а также проблемы в борьбе с COVID-19.

По мнению Рабиновича, на Украине наблюдается «шокирующая картина по всем отраслям и направлениям». «Я вам скажу, с чего это все началось: так называемое "процветание" Украины», — сказал депутат, вспомнив слова первого президента страны Леонида Кравчука о том, что Украина станет самой богатой страной Европы, второй Францией.

Рабинович считает, что после резкого высказывания власть может возбудить против него уголовное дело, однако напомнил, что оно принадлежит Шевченко.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко предрекла, что после правления президента Украины Владимира Зеленского страну ждет период «руин и погромов». По мнению Савченко, эпоха «застоя» в сфере инфраструктуры в стране никуда не делась. Она заявила, что в стране происходит «полный коллапс».

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