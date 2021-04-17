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Россиянин стал заложником фанатов на китайском шоу талантов

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Кадр: 创造营 CHUANG2021 / WeTV / YouTube

Россиянин Влад Иванов стал заложником фанатов на китайском шоу талантов Produce Camp 2021. Об этом пишет РИА Новости.

Исполнитель под псевдонимом Lelush хочет покинуть конкурс, но не может это сделать, поскольку поклонники постоянно продвигают его в следующий тур. При этом сам Иванов признался, что победа в очередном туре для него является проигрышем.

Участник, самовольно покидающий шоу, по условиям контракта должен выплатить крупный денежный штраф.

По информации СМИ, Иванов попал на шоу в качестве переводчика, но ему предложили стать участником. Организаторы пообещали россиянину, что он пробудет на шоу лишь две недели. Теперь же перед Ивановым маячит перспектива оказаться участником бойз-бэнда.

В январе 2020 года поклонники корейской группы BTS в знак уважения к погибшему в авиакатастрофе баскетболисту Коби Брайанту массово призывали не продвигать в соцсетях и не выводить в тренды выступление любимого коллектива на церемонии вручения премии «Грэмми», которая должна была пройти на стадионе «Лейкерс». Фанаты из разных стран таким образом решили почтить память легендарного спортсмена, отыгравшего за этот клуб 20 лет.

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