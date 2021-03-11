Кардинально сменившая образ Гузеева удивила поклонников

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева ради нового проекта для телеканала «Пятница!» кардинально сменила образ на более молодежный. В комментариях к публикациям с актрисой в ее Instagram поклонники удивились преображению артистки.

По словам Гузеевой, в новом образе она будет сниматься для посвященного соцсети TikTok шоу «ТикТок Талант» в составе жюри. На фотографиях, сделанных в гримерной и в студии, ведущая предстала в непривычном, обновленном стиле. Большинство вещей на артистке не соответствовали тому образу, к которому привыкли ее поклонники за последние годы работы на Первом канале.

В комментариях большинство зрителей согласились, что преображение пошло лишь на пользу Гузеевой. «У вас такой лоб красивый! Вам очень идет!» — написала gerdavredna. А пользовательница milevskayasvetlana шутливо заметила, что «бедолага [Дима] Билан аж поседел рядом с такой красавицей Ларочкой». О том, что ведущей ранее подбирали неудачные образы, сообщила olya84052. «На "Давай поженимся" [надо] так одевать. Как приоденут — как колхозница», — подчеркнула юзер.

Ранее Гузеева назвала главную ошибку, которую совершила в своей жизни. По словам ведущей, она сожалеет, что не родила десятерых детей. У нее их двое: сын Георгий и дочь Ольга. Артистка также поинтересовалась у подписчиков, есть ли среди них многодетные родители.